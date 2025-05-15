Dörtyol'da Sağanak ve Dolu Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur yerini dolu yağışına bıraktı. Yağış nedeniyle su birikintileri oluştu ve ulaşıma engeller meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yollar üzerindeki biriken suyun tahliyesi için çalışmalara başladı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede akşam etkisini gösteren sağanak yerini dolu yağışına bıraktı.
Yağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu bazı cadde ve sokaklarda ulaşım aksadı.
Sürücüler trafikte ilerlemekte, yayalar da yürümekte güçlük çekti.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri yollarda biriken suyun tahliyesi için çalışma yürütüyor.
Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel