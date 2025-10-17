Dörtyol'da Polisten Öğrencilere Trafik Eğitimi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekipleri, Mehmet Akif İlkokulu'ndaki öğrencilere trafik kuralları hakkında eğitim verdi. Polisler, okul çevresinde dikkat edilmesi gereken hususları anlatarak miniklerin sorularını yanıtladı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekipleri, ilkokul öğrencilerine yönelik trafik eğitimi düzenledi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eğitim çalışmaları kapsamında Mehmet Akif İlkokulunu ziyaret etti.
Ekipler, bir araya geldikleri öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgi verdi.
Okul çevresinde dikkat edilecek hususları da anlatan polis ekipleri, miniklerin sorularını yanıtladı.