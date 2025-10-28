Haberler

Dörtyol'da polisler ilkokul öğrencilerinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekipleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi.

Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Şehit Ayhan Kıymacı İlkokulu'nu ziyaret etti.

Sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya gelen ekipler, güvenli internet kullanımıyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Ekipler, bilgilendirme sonunda Türk bayrağı hediye ettikleri çocukların bayramını kutladı.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
