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Dörtyol'da Polis Uygulaması: 2 Şüpheli Yakalandı

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan huzur ve güven uygulaması kapsamında 165 araç incelendi, 300 kişinin GBT kontrolü yapıldı. Dolandırıcılık suçundan aranan 2 şüpheli yakalanırken, 7,75 gram esrar ele geçirildi ve bazı sürücülere trafik cezası kesildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada 165 araç incelendi, 300 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle kontrolleri yapıldı.

Dolandırıcılık suçundan aranan 2 şüphelinin yakalandığı çalışmada, 7,75 gram esrar ele geçirildi.

Denetimde bazı araç sürücülerine trafik cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
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