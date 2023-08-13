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Dörtyol'da Otomobilin Çarptığı Vatandaş Hayatını Kaybetti

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobilin yol kenarında duran vatandaşa çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobilin yol kenarında duran vatandaşa çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi Tuğba Sokak'ta meydana geldi. M.E. idaresindeki 34 GLG 300 plakalı otomobil, yol kenarında duran yaya Hazime Ç.'ye çarptı. Kazada yaralanan kadın, sağlık ekipleri tarafından Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan kadın, hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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