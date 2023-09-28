Dörtyol'da Otomobil Şarampole Uçtu: 1 Ölü, 5 Yaralı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole uçarak alev aldı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde şarampole uçan otomobil alev alarak yandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Kaza, E-5 karayolu Dörtyol ilçesi Yeniyurt Mahallesi civarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil narenciye bahçesine uçtu. Kaza sonrası araç alev aldı, araçtaki 5 kişiyi çevredeki vatandaşlar kurtardı. Araçta bulunan Z.G. (42) isimli kadın yanan araçta can verdi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, araçtaki yangına müdahale etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY