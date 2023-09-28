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Dörtyol'da Otomobil Şarampole Uçtu: 1 Ölü, 5 Yaralı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole uçarak alev aldı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.