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Dörtyol'da Otomobil-Motosiklet Çarpışması: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

9 Aralık 2023 00:55 Son Güncelleme: 00:56 Abone Ol

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.