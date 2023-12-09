Dörtyol'da Otomobil-Motosiklet Çarpışması: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
A.Y. idaresindeki 23 P 2710 plakalı otomobil, Numune Evler Mahallesi'nde, Süleyman Toprak'ın (16) kullandığı 31 VU 399 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü Toprak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.???????