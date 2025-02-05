Dörtyol'da Otomobil Kazası: 9 Yaralı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

A.D. idaresindeki 33 AGV 311 plakalı otomobil, Numune Evler Mahallesi'nde karşı yönden gelen H.T. yönetimindeki 46 DC 285 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarında yolcu olarak bulunan Y.D, T.D, G.K, A.Ö, F.Ö, L.Ö. ve T.K. ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.