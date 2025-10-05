Haberler

Dörtyol'da Otomobil Kazası: 1'i Bebek 6 Yaralı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i bebek toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Ocaklı Mahallesi'nde E.S. (29) idaresindeki 31 PR 348 plakalı otomobil ile A.O'nun (23) kullandığı 31 AOH 454 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlardaki 2 sürücü ile İ.E.Ö. (22), H.N.S. (29), F.A. ve 8 aylık E.S.S. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
