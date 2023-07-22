Dörtyol'da Otomobil ile Motosiklet Çarpışması Kamerada

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobilin motosiklet ile çarpıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobil sürücüsünün önüne düşen iki motosiklet binicisini son anda fark etmesi faciayı önledi. Kazada yaralanan 2 kişi ise hafif şekilde atlattı.

Hatay'ın Dörtyol içerisinde otomobilin motosiklet ile çarpıştığı anlar kameraya yansıdı, otomobil sürücüsünün önüne düşen iki motosiklet binicisini son anda fark etmesi faciayı önledi.

Kaza, geçtiğimiz gün Dörtyol ilçesinde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen otomobil sürücüsü karşı şeride geçmek istediği esnada motosiklet ile çarpıştı. Çarpışma sonrası motosiklette bulunan 2 şahıs aracın önüne düştü. Otomobil sürücüsünün diğer kaza zedeleri son anda fark etmesiyse olası bir faciayı önledi. Bu anlarsa çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı motosiklette bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralanarak atlattı. - HATAY