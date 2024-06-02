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Dörtyol'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpışması: 5 Yaralı

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı ve 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

V.Ö. idaresindeki 31 AFL 829 plakalı otomobil, Özerli Mahallesi'nde, sürücüsü M.A.H. olan 31 AOB 336 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada her iki aracın sürücüsü ile araçlarda yolcu olarak bulunan O.B, M.Ö. ve R.D. yaralandı.

Yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Dörtyol Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralılardan otomobil sürücüsü V.Ö. ile yolculardan O.B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çarpışma sonucu yol kenarında park halinde bulunan bir hafif ticari araçta hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Güncel

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