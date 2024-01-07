Dörtyol'da Otomobil Çarpışması: 6 Yaralı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
S.C. idaresindeki 01 ADG 922 plakalı otomobil, Numune Evler Mahallesi Hacı Bayram Türkoğlu Bulvarı'nda S.A. idaresindeki 80 ACB 192 plakalı otomobille çarpıştı.
Ardından S.C. idaresindeki otomobil alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.