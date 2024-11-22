Dörtyol'da Öğretmenler Günü'nde Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Düzenlendi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen 'Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda öğretmenler zeka oyunlarında yarıştı, öğrenciler hakemlik yaptı. Turnuvada başarılı olan öğretmenlere belgeleri verildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla "Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası" düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Dörtyol Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda organize edilen turnuvada, öğretmenler zeka oyunlarında yarıştı, öğrenciler hakemlik yaptı.
Turnuvada başarılı olan öğretmenlere Dörtyol İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy tarafından belge verildi.