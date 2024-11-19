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Dörtyol'da Öğrencilere Yönelik Etkinlik Düzenlendi

Dörtyol'da Öğrencilere Yönelik Etkinlik Düzenlendi
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezince 'Merkezim Her Yerde' projesi kapsamında Ocaklı Mustafa Kemal İlkokulu'nda öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi. Gönüllüler ile gençlik liderleri, öğrencilere merkezin faaliyetlerini anlatarak onlarla oyun oynadı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezince öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi.

Merkezin gençlik liderleri ile gönüllüler, Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında Ocaklı Mustafa Kemal İlkokulu'nu ziyaret etti.

Burada düzenlenen etkinlikte merkezin faaliyetleri anlatıldı.

Katılımcılar, sohbet ettikleri öğrencilerle oyun oynadı.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
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