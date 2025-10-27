Dörtyol'da Öğrenci Servisiyle Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen kazada, öğrenci servisiyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, öğrenci servisiyle çarpışan motosikletteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Öğrencileri taşıyan M.Ö. (50) idaresindeki 31 S 7262 plakalı minibüs, Numune Evler Mahallesi Koca Yusuf Caddesi'nde Mehmet Akif Çetin'in (16) kullandığı 31 APS 965 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen motosikletteki Çetin ve Ö.R.K. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Çetin, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
