Dörtyol'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Ocaklı Mahallesi'nde, M.S. idaresindeki motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel