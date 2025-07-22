Dörtyol'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü Nusret Tanın kaza sonucu hayatını kaybetti. Olay sonrası sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Nusret Tanın'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, Çökek Yaylası Kırmızı Burun mevkisinde uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin incelemesinde yaşamını yitirdiği belirlenen Tanın'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel