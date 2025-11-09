Dörtyol'da Motosiklet Çarpışması Güvenlik Kamerasında
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki motosikletin çarpışması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazada hafif yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı ve tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 2 motosikletin çarpışması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Numune Evler Mahallesi Stat Caddesi'nde sürücülerinin kimlikleri ve plakaları öğrenilmeyen motosikletler çarptı.
Kazada hafif şekilde yaralanan ve 112 Acil Sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücüler tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel