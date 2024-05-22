Dörtyol'da minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü İsmail K. hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü ise alkollü olduğu tespit edildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Yeşil Mahallesi Bilgehan Aksoy Caddesi'nde Ö.F.K. idaresindeki 31 M 7087 plakalı minibüs ile İsmail K'nin kullandığı 31 PP 023 plakalı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü İsmail K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan kontrollerde minibüs sürücüsü Ö.F.K'nin 2.20 promil alkollü olduğu tespit edildi.