Dörtyol'da Minibüs Yangını
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan yangında minibüs kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi kameraya yansıdı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, yangın çıkan minibüs kullanılamaz hale geldi.
Numune Evler Mahallesi'ndeki şehir içi dolmuş durağında A.A. idaresinde sefere hazırlanan 31 M 7068 plakalı minibüs, bilinmeyen nedenle alev aldı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye ifaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede söndürülen yangında, minibüs kullanılamaz hale geldi.
Yangın çıkan aracı alevlerin sarması ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi kamerayla görüntülendi.