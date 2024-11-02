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Dörtyol'da Minibüs Alev Aldı, Kullanılamaz Hale Geldi

Dörtyol'da Minibüs Alev Aldı, Kullanılamaz Hale Geldi
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde seyir halindeyken alev alan bir minibüs, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak kullanılamaz hale geldi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, seyir halindeyken alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi.

Dörtyol Kavşağı'nda sürücüsü öğrenilemeyen seyir halindeki 31 ASB 505 plakalı minibüs, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç, kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
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