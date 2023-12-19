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Dörtyol'da Milli Mücadele döneminin 105. yıl dönümü törenle kutlandı

19 Aralık 2023 14:46 Güncelleme: 14:48 Abone Ol

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Milli Mücadele döneminde ilk kurşununun atılışının 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törende, anıta çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ayrıca, dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.