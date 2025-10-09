Haberler

Dörtyol'da Lise Öğrencisi Yağmur Suyu Çukuruna Düştü

Dörtyol'da Lise Öğrencisi Yağmur Suyu Çukuruna Düştü
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 14 yaşındaki bir lise öğrencisi, bisikletiyle ilerlerken yağmur suyu dolu 2 metre derinliğindeki çukura düştü. Çevredeki esnaf, gencin çukurdan çıkarılmasına yardım etti.

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde bir lise öğrencisi, yağışlı havada bisikletiyle yağmur suyu dolu 2 metre derinliğindeki çukura düştü. Çukurdan esnaf tarafından çıkarılan öğrencinin düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Dörtyol ilçesi Şaban Akın Uçar Caddesi'nde meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen 14 yaşlarındaki lise öğrencisi, bisikletiyle kaldırımda ilerlerken, 20 gün önce açıldığı ileri sürülen yoldaki yağmur suyu dolu 2 metre derinliğindeki çukura düştü. Çocuğun yardımına çevredeki esnaf yetişti. Esnafın elinden tutup çukurdan çıkardığı öğrenci, tekrar bisikletine binerek bölgeden uzaklaştı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
