Dörtyol'da Kur'an kursu öğrencilerine açık hava sinema etkinliği düzenlendi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Kur'an kursu öğrencilerine yönelik açık hava sinema etkinliği düzenlendi.

Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi tarafından Dörtyol Anadolu İman Hatip Lisesi bahçesinde düzenlenen programda öğrenciler "Her çocuk özeldir" filmini izledi.

Öğrencilerden Ali Talha Kalkan, film izlemekten çok mutlu olduğunu ve eğlendiğini söyledi.

Daha sonra değişik etkinliklere katılarak eğlenceli anlar yaşayan çocuklara ikramda bulunuldu.???????