Dörtyol'da kumar oynayan 6 kişiye 38 bin 550 lira ceza
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir işletmeye yapılan baskında kumar oynadığı tespit edilen 6 kişiye toplamda 38 bin 550 lira ceza kesildi. İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kumar oynarken yakalanan 6 kişiye 38 bin 550 lira ceza uygulandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özerli Mahallesi'ndeki bir işletmeye baskın düzenledi.
Denetimde kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye 38 bin 550 lira ceza kesildi.
İş yeri sahibi A.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.