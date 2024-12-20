Dörtyol'da Kumar Operasyonu: 8 Kişiye 51 Bin 400 Lira Ceza
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 8 kişiye toplam 51 bin 440 lira ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sanayi Mahallesi'ndeki bir işletmeye baskın yaptı ve işletme sahibi hakkında adli işlem başlattı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kumar oynarken yakalanan 8 kişiye 51 bin 400 lira ceza uygulandı.
Valiliğin yazılı açıklamasına göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sanayi Mahallesi'ndeki bir işletmeye operasyon düzenledi.
Adreste kumar oynadığı belirlenen 8 kişiye 51 bin 440 lira ceza kesildi.
Ekipler, iş yeri sahibi M.İ. hakkında da adli işlem başlattı.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel