Dörtyol'da Kumar Operasyonu: 4 Kişiye Ceza Kesildi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan kumar operasyonunda 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza uygulandı. Olayla ilgili iki kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kumar oynarken yakalanan 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Numune Evler Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.
Adreste kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza kesildi, oyun malzemelerine de el konuldu.
Ekipler, kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı iddia edilen M.B.E. ve M.K. hakkında adli işlem başlattı.
Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel