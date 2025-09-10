Haberler

Dörtyol'da Kumar Operasyonu: 4 Kişiye Ceza Kesildi

Dörtyol'da Kumar Operasyonu: 4 Kişiye Ceza Kesildi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan kumar operasyonunda 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza uygulandı. Olayla ilgili iki kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kumar oynarken yakalanan 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Numune Evler Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Adreste kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza kesildi, oyun malzemelerine de el konuldu.

Ekipler, kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı iddia edilen M.B.E. ve M.K. hakkında adli işlem başlattı.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
