Hatay'da kumar oynayan 4 kişiye 46 bin 416 lira ceza kesildi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynarken yakalanan 4 kişiye toplam 46 bin 416 lira ceza kesildi. Kumar oynandığı belirlenen adreste, oyun malzemelerine de el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Numune Evler Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.
Ekipler, kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı iddia edilen B.K. hakkında adli işlem başlattı.