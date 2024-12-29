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Dörtyol'da Kumar Operasyonu: 10 Kişiye 64 Bin Lira Ceza

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gerçekleştirilen kumar operasyonunda 10 kişiye toplam 64 bin 250 lira ceza kesildi. İşletme sahibi ve eşi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kumar oynarken yakalanan 10 kişiye 64 bin 250 lira ceza uygulandı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ocaklı Mahallesi'ndeki bir işletmeye operasyon düzenledi.

Adreste kumar oynadığı belirlenen 10 kişiye 64 bin 250 lira ceza kesildi.

Ekipler, iş yeri sahibi F.K. ve eşi E.K. hakkında adli işlem başlattı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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