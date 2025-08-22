Dörtyol'da Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve bir yolcu yaralandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
M.K. yönetimindeki 46 AKV 392 plakalı kamyon, Topaktaş Yaylası mevkisinde Y.S. idaresindeki 31 PT 810 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan M.S. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel