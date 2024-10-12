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Dörtyol'da Kadına Yönelik Şiddete Tepki Gösterildi

Dörtyol'da Kadına Yönelik Şiddete Tepki Gösterildi
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, kadına yönelik şiddet olaylarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla bir grup kadın bir araya geldi. 'Mahallene, okuluna, ailene sahip çık' sloganıyla yürüyen kadınlar, toplumda barış ve huzur çağrısı yaptı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, kadına yönelik şiddet ve bu kapsamda devam eden suçlara tepki gösterildi.

Dörtyol İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde, Çaylı Caddesi'nde bir araya gelen kadınlar, "Mahallene, okuluna, ailene sahip çık. Hepimiz sorumluyuz" yazılı dövizler taşıdı.

Grup adına konuşan Sultan Rüveyda Ağca, güvenli gelecek için dil, din ve ırk ayırt etmeksizin toplumda barış ve huzurun tesis edilmesi gerektiğini söyledi.

Son zamanlardaki kadınlara yönelik şiddet olaylarını anımsatan Ağca, şunları kaydetti:

"Kötülüğün, vahşetin sıradanlaşmasıyla yitirdiğimiz çocuklarımız ve kadınlarımız ile toplum vicdanını da zamanla yitireceğimiz açıktır. Çocuklarını, kadınlarını koruyamayan toplumun, güvenli bir geleceği olmayacak."

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel

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