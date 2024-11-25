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Dörtyol'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Yürüyüşü Düzenlendi

Dörtyol'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Yürüyüşü Düzenlendi
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü ile Dörtyol Kadın Girişimciler Derneği işbirliğiyle düzenlenen yürüyüşte, katılımcılar kadına yönelik şiddete dikkat çekti. Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay, kadına şiddetin toplumu etkileyen bir virüs olduğunu belirterek, bakanlığın bu konuda hassasiyetle çalıştığını vurguladı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü ile Dörtyol Kadın Girişimciler Derneği (DÖKAGİD) işbirliğinde, Atatürk Parkı'nda bir araya gelen kadınlar, döviz ve pankartlarla Atatürk Anıt Alanı'na kadar yürüdü.

Burada bir konuşma yapan Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay, kadına karşı şiddetin toplumu kemiren bir virüs olduğunu söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın şiddet olaylarının üzerine hassasiyetle eğildiğini belirten Altay, şunları kaydetti:

"Kadına karşı şiddet vakalarında davalarında özellikle topluma infial uyandıran vahim olaylarda bakanlığımız hassasiyetle takibini yapıyor. Bir çok davada müdahil oluyor. Bunun sayesinde kadına karşı şiddet olaylarının azalmasını temenni ediyoruz."

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
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