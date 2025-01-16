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Dörtyol'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Gözaltı

Dörtyol'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Gözaltı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, 1 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada çok sayıda şarj adaptörü ve cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yaptı.

Aramada, 299 şarj adaptörü, 182 cep telefonu şarj kablosu, 13 kulaklık, 3 müzik çalar ve projektör ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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