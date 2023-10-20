Haberler

Dörtyol'da Kaçak Sigara Operasyonu: 3 Bin 460 Paket Ele Geçirildi

 - Güncelleme:

Güncel Haberler

Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından Dörtyol ilçesinde yapılan aramada bir araçta 3 bin 460 paket kaçak sigara bulundu. Operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından Dörtyol ilçesinde bir araçta yapılan aramada 3 bin 460 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 2 şüpheli yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından Dörtyol ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde şüpheli bir araçta arama yapıldı. Araçta yapılan aramada, 3 bin 460 paket kaçak sigara ele geçirildi

Olayla ilgili H.K. ve Ö.C.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Dörtyol Hatay Suç Kaçakçılık Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

title