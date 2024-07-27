Dörtyol'da Kaçak Sigara Operasyonu: 1040 Paket Ele Geçirildi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, evinde 1040 paket kaçak sigara ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.S'nin Özerli Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Adreste 1040 paket kaçak sigara bulan ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, evinde 1040 paket kaçak sigara ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.S'nin Özerli Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.
Adreste 1040 paket kaçak sigara bulan ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.