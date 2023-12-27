Dörtyol'da Kaçak Makaron Ele Geçirildi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan operasyonda, kaçak 238 bin makaron ele geçirildi ve aracın sürücüsü gözaltına alındı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kaçak 238 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında Yeşilköy Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yaptı.
Araçta kaçak 238 bin makaron ele geçirildi.
Sürücü R.B. gözaltına alındı.