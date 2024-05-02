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Dörtyol'da Kablo Hırsızlığı Yapan Şüpheli Tutuklandı

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Türk Telekom'a ait bakır kablonun çalınması üzerine yapılan çalışmalar sonucunda kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ocaklı Mahallesi'nde Türk Telekom'a ait bakır kablonun çalınması üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda, ekipler kimliğini tespit ettiği zanlı M.S'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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