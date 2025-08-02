Dörtyol'da Jandarma Güvenlik Uygulaması Gerçekleştirdi

Dörtyol'da Jandarma Güvenlik Uygulaması Gerçekleştirdi
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde jandarma ekipleri huzur ve güven uygulaması düzenleyerek, durdurulan araçlardaki kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini gerçekleştirdi. Uygulama sonucu eksiklikleri bulunan sürücülere para cezası kesildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde jandarma ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uygulamada, durdurulan araçlardaki kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

Çalışmada, eksiklikleri bulunan bazı araç sürücülerine para cezası kesildi.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
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