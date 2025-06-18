Dörtyol'da İtfaiye Ekipleri Havalandırma Boşluğuna Düşen Kedi Yavrusunu Kurtardı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, bir binanın havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, vatandaşların kedinin sesini duyarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle gerçekleşti.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir binanın havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Özerli Mahallesi'nde bir binanın havalandırma boşluğunda kedi sesi geldiğini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, havalandırma boşluğuna halatla inerek kediyi kurtardı.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel