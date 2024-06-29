Dörtyol'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları oturma eylemiyle protesto edildi.

Sanayi Mahallesi Çaylı Caddesi'nde bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşlarının (STK) üyeleri, "Gazze tamamen abluka altında", "Kudüs İslam'dır ", "Nehirden denize kadar özgür Filistin" yazılı dövizler taşıdı.

Gazze'de hayatını kaybedenleri temsilen yere kefen seren katılımcılar, bir süre sessiz oturma eylemi yaptı.