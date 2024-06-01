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Dörtyol'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları oturma eylemiyle protesto edildi. Sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, dövizler taşıyarak Gazze'de hayatını kaybedenleri temsil etti.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları oturma eylemiyle protesto edildi.

Sanayi Mahallesi Çaylı Caddesi'nde bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşlarının (STK) üyeleri, "Gazze tamamen abluka altında", "Sessiz olun, çocuklar ölüyor", "Nehirden denize kadar özgür Filistin" yazılı dövizler taşıdı.

Gazze'de hayatını kaybedenleri temsilen yere kefen seren katılımcılar, bir süre sessiz oturma eylemi yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

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