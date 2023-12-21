Dörtyol'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto yürüyüşü düzenlendi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Saat Meydanı'nda bir araya gelen ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve bazı vatandaşlar, Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.

Ellerinde dövizler bulunan gruptakiler, İsrail aleyhinde slogan atarak Çaylı Caddesi'nde kurulan destek çadırına kadar yürüdü.

Burada yapılan basın açıklamasının ardından İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için dua edildi.