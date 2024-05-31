Dörtyol'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.

Numuevler Mahallesi'ndeki Çerkez Hoca Camisi önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları üyeleri ile vatandaşlar, Türk ve Filistin bayrakları taşıdı. Ellerinde dövizler bulunan gruptakiler, İsrail aleyhinde sloganlar attı.

Burada grup adına açıklama yapan Fahrettin Karagüzel, Filistin'i yıllardır abluka altında tutan İsrail'in soykırım girişiminde bulunduğunu söyledi.

Karagüzel, İsrail'in Filistin'de camileri, okulları, hastaneleri bombaladığını ve kadın, çocuk, yaşlı, genç demeden katliam yaptığını belirtti.

Gazze'deki katliama sessiz kalmayacaklarını vurgulayan Karagüzel, "Gözü yaşlı analar, bağrı yanık babalar ve süt kokulu yavrular için susmayalım, dik duralım ve zalimlerin yüzüne tükürelim. Birleşelim, tek yürek, tek yumruk olalım." dedi.

Karagüzel, "Kana doymayan işgalci, katil, siyonist İsrail'i sadece lanetliyoruz. Adalet ve özgürlük mücadelesinin öncüsü olan Malcolm X'in 'İster mermi kullansın ister oy pusulası, insan iyi nişan almalı. Kuklayı değil, kuklacıyı vurmalı.' ifadesinden hareketle bu katliamın bütün faillerine hadlerini bildirelim." diye konuştu.

Konuşmanın ardından, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.