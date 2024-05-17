Dörtyol'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi. Süleymaniye Camisi önünde toplanan grup, İsrail aleyhine sloganlar attı ve hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.
Sanayi Mahallesi'ndeki Süleymaniye Camisi önünde bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve bazı vatandaşlar, Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.
Ellerinde dövizler taşıyan gruptakiler, İsrail aleyhine slogan attı.
Burada grup adına açıklama yapan Mehmet Akif Çetinkaya, İsrail'in Filistin'de camileri, okulları, hastaneleri bombaladığını, kadın, çocuk, yaşlı, genç demeden katliam yaptığını belirtti.
Konuşmanın ardından İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.