Dörtyol'da İş Makinesi Uçuruma Yuvarlandı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde yol açma çalışması sırasında uçuruma yuvarlanan iş makinesinin operatörü Yusuf Yalman (28), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçedeki Çökek Yaylası'nda meydana geldi. Bölgede yol açan Yusuf Yalman'ın kullandığı iş makinesi, toprağın kayması sonucu uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen Yalman, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Yusuf Yalman, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yalman'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.