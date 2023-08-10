Dörtyol'da İnşaat Çökmesi: 4 İşçi Yaralandı
Güncel Haberler
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir inşaatta meydana gelen çökme sonucu 4 işçi yaralandı. İnşaat sırasında tabliye çökmesi sonucu yaralanan işçiler hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, bir inşaatta meydana gelen çökme sonucu 4 işçi yaralandı.
Sanayi Mahallesi Özel Caddesi'ndeki bir iş yeri inşaatında beton dökümü sırasında tabliye çöktü.
Bu sırada tabliye üzerinde bulunan işçiler Edip Sudemir, Cengiz Dere, Mehmet Ayçiçek ve Halit Dendal yaralandı.
Yaralı işçiler Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel