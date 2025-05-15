Dörtyol'da Huzur ve Güven Uygulaması: 50 Bin Lira Ceza Kesildi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gerçekleştirilen huzur ve güven uygulaması kapsamında, araçlar kontrol edildi ve eksiklikleri bulunan sürücülere toplamda 50 bin 955 lira ceza kesildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uygulamada, araçlar ve araçlardaki kişiler kontrol edildi.
Ekipler, denetimde Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü de yapıldı.
Denetimlerde, eksiklikleri bulunan araç sürücülerine toplam 50 bin 955 lira ceza uygulandı.
Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel