Dörtyol'da Huzur ve Güven Uygulaması: 2 Zanlı Yakalandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında, polis ekipleri durdurdukları sürücü ve yayaların GBT kontrollerini yaptı. Uygulamalarda 2 aranan zanlı yakalanırken, 70 sürücüye para cezası ve 8 araca trafikten men cezası uygulandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uygulama noktalarında durdurdukları sürücü ve yayaların, Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle bilgilerini kontrol etti.
Çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 2 zanlı yakalandı.
Denetimlerde 70 sürücüye para cezası uygulayan ekipler, 8 aracı da trafikten men etti.
Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel