Dörtyol'da Huzur Uygulaması: 4 Şüpheli Yakalandı

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında 4 şüpheli yakalandı. Emniyet ekipleri 619 kişi ve 321 aracı kontrol ederek, eksiklikleri bulunan sürücülere 130 bin 488 lira ceza kesildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen huzur ve güven uygulamasında 4 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 619 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, 321 araç kontrol edildi.

Denetimlerde eksiklikleri bulunan araç sürücülerine 130 bin 488 lira para cezası uygulandı, aranması bulunan 4 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
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