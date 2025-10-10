Dörtyol'da Hurdacılara Denetim: 4 Ruhsatsız İşletmeye İşlem
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde il emniyet müdürlüğü ekipleri, 8 hurda işletmesini denetledi. Denetimlerde ruhsatsız faaliyet gösteren 4 hurdacı ile alım satım belgesi olmayan 2 hurdacıya idari işlem uygulandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hurdacılara yönelik denetim gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren 8 hurda işletmesini denetledi.
Denetimlerde, ruhsatı bulunmayan 4 hurdacı ile alım satım belgesi olmayan 2 hurdacıya idari işlem uygulandı.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel